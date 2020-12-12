رئيس الكنيسة الأسقفية يبحث اليوم الاستعداد لعيد الميلاد فى ظل أزمة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إلى اجتماع للمجلس التنفيذى لإبروشية مصر، اليوم السبت، لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال حنا فى تصريح سابق له: "نجتمع السبت لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس فى كنائسنا المختلفة فى ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا"، لافتًا إلى أن الاجتماع يعقد فى قاعة كبرى تراعى فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعى بين الحاضرين.

وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، أن الاجتماع يتضمن شرح توصيات ممثلى منظمة الصحة العالمية الذين حضروا اجتماعات رؤساء الأساقفة مع رئيس أساقفة كانتربرى الأسابيع الماضية، مشددا على أن الكنيسة الأسقفية حريصة على صحة وسلامة رعاياها، وكذلك على مسئوليتها الاجتماعية تجاه قضية انتشار الوباء الذى تساهم فى علاج أضراره من خلال مؤسساتها المختلفة الطبية والمجتمعية.