شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نهاد حتاتة أول سيدة تتولى رئاسة الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف قيادتين نسائيتان جديدتان في الأوقاف.

والقيادديتان هما:

1- المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة .

2- الأستاذة هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط .