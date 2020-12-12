الأوقاف: نهاد حتاتة أول سيدة تتولى رئاسة الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالأوقاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف قيادتين نسائيتان جديدتان في الأوقاف.
والقيادديتان هما:
1- المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الوزارة .
2- الأستاذة هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط .
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