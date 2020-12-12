شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. كسوف كلى للشمس يودع 2020 الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد قبل نهاية عام 2020 مع كسوف كلى للشمس فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبذلك يكون أخر كسوفات وخسوفات عام 2020.

وقبل نهاية عام 2020، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الاثنين المقبل، 14 ديسمبر 2020، ويتفق وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا.

ويمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا – أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القاهرة القطبية الجنوبية".

وهذا الكسوف سيرى كليا فى تشيلى ، ويغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين و10 ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس ، وسوف يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و 20 دقيقة ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

و يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.



