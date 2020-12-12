شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية تؤكد تواجد 12 طالبا فقط بكل لجنة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث شملت الإجراءات تواجد 12 طالبا فقط بكل لجنة، ومنع الدخول للجنة بدون كمامة مع توفيرها للطلاب على أبواب اللجان، وتواجد طبيب لكل لجنة، وتوزيع المطهرات وتطهير ورق الأسئلة.

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهر القادم، حيث تقرر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، داخل لجان الامتحانات بنفس المعايير التي طبقت في امتحانات الشهادة الثانوية في يوليو الماضى، كما يستعد القطاع لوضع كافة السيناريوهات المتوقعة والتي قد تتضمن تأجيل لامتحان مادة أو أكثر بسبب الأحوال الجوية المتوقع ان تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء خاصة المحافظات الساحلية.

ووجَّه القطاع كافة المناطق الأزهرية بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة للطلاب، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وستسلم أقنعة الوجه (الكمامات) لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

كما سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما شدد القطاع في تعليماته على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

وفيما يخص مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها للطلاب، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، كما سيتم تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل للطلاب، كما سيتم توفير طبيب لكل لجنة، كما تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الاسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول و التي تنطلق يوم 14 يناير القادم، حيث وجه قطاع المعاهد الأزهرية منشوراً هاماً وعاجلا لجميع المناطق الازهرية ، أن المنهج الموزع على خمسة أيام هو المنهج الأساسي والذى سيتم التعامل معه على خطة اليومين، الكم واحد و لا تغيير فيه ، وهو الذى سيمتحن فيه الطالب ويوضع منه الامتحان سواء شرح في الفصل او تم شرحه الكترونيا .

وأعلنت المناطق الأزهرية بناء على خطة قطاع المعاهد الازهرية مواعيد امتحانات النقل والشهادات بالأزهر للعام الدراسى 2020 – 2021 لجميع المراحل ابتدائى – اعدادى – ثانوى – قراءات، وتبدأ امتحانات النقل الابتدائى والأعدادى والثانوى للفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 202،كما تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس 14 يناير 2021، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 6 – 2 – 2020 وحتى الخميس 18 – 2 – 2020.