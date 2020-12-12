شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى اليوم عن 49 منطقة فى نجع حمادى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى شمالى محافظة قنا، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق لأعمال الصيانة، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه سيتم قطع الكهرباء عن 49 منطقة اليوم السبت، من الساعة السادسة صباحا وحتى نهاية العمل وذلك لعمل صيانة على أكشاك مدينة نجع حمادي.

وأشارت الوحدة المحلية، إلى أن المناطق هى "المعاشات ــ شارع التحرير ــ م م نجع حمادى ــ منطقة الصاغة ــ رعاية الطفل ــ مطحن ناصر ــ منطقة السلخانة ــ التقسيم المخالف ــ قصر الثقافة ــ شارع الجنينة ــ منطقة الأمن الغذائى ــ الراهبات ــ مسجد اللواء ــ منطقة مدرسة التجارة ــ خلف الطوابين ــ المسطحات ــ المجتمع الجديد ــ خلف بنك مصر ــ شارع بورسعيد ــ التطبيقين ــ الشبان المسيحين ــ شارع الشعانية ــ النجدة ــ خلف النجدة ــ مدرسة المشتركة ــ موقف الاتوبيس ــ الوعى الاسلامى ــ محكمة نجع حمادى ــ خلف المحكمة ــ شارع 15 مايو ــ شارع 30 مارس ــ سنترال نجع حمادى ــ خلف شركة لوكاس ــ مدرسة الاعدادية ــ المرور ــ شارع 9 و 10 ــ عمارات الترعة الضمرانية ــ شارع الترعة الضمرانية ــ شارع الساحل ــ مدرسة الصنايع ــ مدرسة الزراعة ــ شارع مصر أسوان".