شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تحذر من التعامل مع مشاتل الخضر والفاكهة والنخيل المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الزراعة كافة المزارعين فى المحافظات المختلفة من التعامل مع مشاتل الفاكهة والخضر والنخيل غير المرخصة، لافتة إلى أن ذلك يأتى للحفاظ على زيادة الانتاجية من المحاصيل وجودتها، مناشدة كافة أصحاب المشاتل التى لم يتم ترخيصها سرعة التوجه إلى أقرب إدارة زراعية لترخيص مشاتلهم، واتباع كافة الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها الحفاظ على الانتاجية المتميزة من الخضر والفاكهة.

فيما واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، نشر لجانها المرورية على أماكن إنتاج شتلات الخضر والفاكهة المرخصة من قبل وزارة الزراعة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، محذرة الفلاحين من عدم التعامل مع المشاتل المخالفة وغير المرخصة من قبل وزارة الزراعة، مع ضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان وحملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مدريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات والفاكهة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتراخيص، وأخد عينات للتأكد من طرح المنتج، ومطالب المزارعين بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأضاف "عطا" إن شراء الشتلات من المشاتل المرخصة والمعتمدة من وزارة الزراعة، يضمن الحصول على شتلات خالية من الأمراض والآفات وتحقق إنتاجية عالية، وتحقق الاكتفاء الذاتى، وتزيد من الصادرات الزراعية إلى الخارج التى تنطبق عليها جميع المواصفات التصديرية، متابعا أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وإنهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير.