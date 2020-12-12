شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة على الوحدات السكنية المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز تنمية حدائق أكتوبر حملة مفاجئة على مشروع الإسكان الاجتماعي بناء على تعليمات المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز وبالتنسيق مع قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير .

واستهدفت الحملة الموسعة التفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية وتم المرور على مشروع إسكان دهشور ومنطقة ٢٤٧ عمارة وتمكنت الحملة الرقابية التفتيشية من تحرير عدد ٤٧ محضر مختلف مابين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط بالإضافة لحصر عدد ٥٠٠ وحدة مغلقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة.

ترأس الحملة الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي وعدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم السيد المهندس مصطفى سيد احمد معاون رئيس الجهاز والمقدم طارق عبدالعزيز شرطة التعمير .

وأهاب جهاز المدينة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق حيث سيتم استمرار تلك الحملات تباعا على جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.