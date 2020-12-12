شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع تموينية بمبلغ 29.4 مليون جنيه بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التموين بالأقصر أنه خلال الفترة من الأول من الشهر الجاري وحتى 10 ديسمبر تم صرف سلع تموينية بمبلغ 29.4 مليون جنيه بنسبة 68.4 % من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.
كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر نوفمبر الماضي لعدد 49151 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.
بجانب صرف 27.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي قدره 2.76 مليون رغيف/ يوم. فيما تم صرف 1907 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.
يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
ومن جهة أخرى، واصلت المديرية جهودها لضبط المخالفات التموينية وتم تحرير عدد 404 محضر ومخالفة خلال تلك الفترة منها 127 ضد المخابز و254 محضر ضد الأنشطة الأخرى بالأسواق وعدد 23 محضر ضد أنشطة المواد البترولية.
وكان من أبرز المضبوطات: طن ملح سياحات محظور تداوله وغير صالح للاستهلاك الآدمي. 900 زجاجة عصير راني منتهي الصلاحية. 400 قطعة جبن مثلثات و8 جردل زيتون مخلل و504 قطعة كيك مختلف الأنواع و30 علبة زبيب و320 كيس سيريلاك اطفال و320 قطعة مرقة دجاج و11 لفة لانشون 150 كيلو لحوم مجمدة دواجن وجميع تلك السلع منتهية الصلاحية.
بخلاف كميات كبيرة من الشيبسي والمقرمشات وعدد 6000 قرص ريفو و100 علبة بودرة كيك وسلع أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير.
كما تم ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بمخابز سياحية ومطاحن أهلية. كما تم ضبط 350 كيلو سكر تمويني قبل بيعه بالأسواق.
وتكثف المديرية جهودها للاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة للحفاظ على سلامة وحقوق المواطنين بأرجاء المحافظة.
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