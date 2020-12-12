شكرا لقرائتكم خبر عن ربط الطريق الدولي في كفر الشيخ بالرافد والمحافظات الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، لـ«المصري اليوم» إننا نعاني من ازدحام مروري ووجود بعض الكثافات، نتيجة لمرور سيارات النقل الثقيل والشاحنات داخل طرقات المدينة.

وبناءا على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بطرح الرؤى المستقبلية لإنشاء محاور جديدة، جاري تنفيذ طريق دائري موازي لطريق غطاس ليصبح طريقا مزدوجا، يربط الطريق الرافد الدولي جنوبا بالطريق الدولي الساحلى شمالا، لنقل الحركة المرورية خارج مدينة بلطيم إلى المحافظات المجاورة دون الدخول للمدينة .

كما أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جارى الأعمال التمهيدية لفتح وتوسعة الطريق، مؤكدا أن هذه الطرق تخلق محاور مرورية جديدة مع تنمية عمرانية أخرى، مع تخفيف كثافة الحركة المرورية ونقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة بإنشاء حارتين للسيارات، مع وضع إشارة مرورية لتنظيم سير السيارات، وتوسعة بعض الأماكن، مكلفا بسرعة تأهيل الطريق لأعمال الرصف لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة لعابري الطرق بمركز ومدينة بلطيم .

جاء ذلك بحضور محمد البنا، وأيسر موسى نائبي رئيس المركز والمدينة، وطاهر عبدالرؤوف، مدير التخطيط بمجلس مدينة بلطيم، ومسؤول الصرف الزراعى وعدد من المواطنين أصحاب الزراعات المجاورة للطريق ذاته .