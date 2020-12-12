شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة آخر مراحل انتخابات مجلس النواب 2020.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بعد غد الاثنين 14 ديسمبر الجارى نتيجة آخر مراحل انتخابات مجلس النواب ونتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وبذلك يكون المارثون الانتخابى وصل نهايته ليتبقى فقط انتخابات الدائرة السادسة ومقرها دير مواس بالمنيا والمؤجلة الانتخابات فيها ومخصص لها مقعد وحيد.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الحصر العددى لأصوات المصريين بالداخل التي أدلوا بها في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومى 7 و8 ديسمبر الجارى، كما تلقت التظلمات المقدمة من المرشحين.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.