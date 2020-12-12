الأمن يكشف حقيقة قتل عدداً من الأطفال ودفنهم أسفل منزل بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ما تم نشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الصف بالجيزة يطالب بالتحقيق مع تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص محددين) وآخرين لقيامهم بالتنقيب عن آثار وخطف وقتل عدد من الأطفال من بينهم طفلة "محددة" ودفنهم بحفرة أسفل عقار المشكو فى حقهم إمتدت حتى أسفل عقار الشاكى مسببة هبوط وتشققات وتصدعات فى منزله.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة إتهام الشاكى ترجع إلى وجود خلافات جيرة بينه وبين المشكو فى حقهم ، ولم يُستدل على أى شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل محل الشكوى وكذا عدم وجود أية بيانات مدرجة بإسم الطفلة المحددة .

وتبين أن الشاكى سبق إتهامه فى العديد من القضايا، وقيامه ببث عدد من مقاطع الفيديو بذات المضمون وإعادة مشاركتها بشكل شبه يومى منذ فترة وسرد وقائع على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأى العام ضد المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.