​نائبة بـ"الشيوخ": المبادرات الرئاسية أبرز إنجازات الدولة في ملفات حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة حقيقة خلال السنوات السابقة، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة عدد من المبادرات والقرارات والتشريعات التي انعكست على حياة المواطنين في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر شهدت المنظومة الصحية طفرة حقيقة فى مجال حقوق الإنسان، ويأتي على رأسها حملة 100 مليون صحة، حيث تــم إطـلاق المبادرة الرئاسية للقضــاء علــى فيــروس "ســي" والأمراض غيــر الســارية، وقــد تــم تقســيم المحافظـات الـ27 علــى أثــاث مراحل بدأت فى أكتوبر 2018 وانتهت فى أبريل 2019، مع الإبقاء علـى وحـدات صحيـة ثابتة في جميـع المحافظـات.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بوصول أولى شحنات لقاح "سينو فارم "الصينى وأن هذه اللقاحات ستقدم بالمجان وفاعليتها 96%، وأن مصر أول دولة فى أفريقيا تستقبل شحنات لقاح كورونا، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير اللقاح للشعب.

وفيما يخص التشريعات، لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديــل قانـون العقوبـات المصــري رقــم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة)، تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وقانــون حقــوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانــون رقــم 10 لسنة 2018، من أبرز التشريعات التى صدرت فى هذا الصدد.

وأضافت رمزي، أن برامج حماية المرأة والطفل، ومنها برنامـج "2 كفايـة"، ويقـدم للسيدات خيارات مختلفـة في مجـال الصحـة الإنجابية، برنامــج "مستورة"، وهــو "قــرض دوار" موجـه للمــرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغـر، بإجمالي تمويل قدره 250 مليــون جنيــه، الى جانب برنامــج "تكافــل وكرامــة"، الـذي يهـدف إلى حمايــة الفقـراء مـن خـال تقديـم دعـم نقـدي بشـكل دوري، حيـث تـم تنفيـذ البرنامــج لتســجيل 1,5 مليــون أســرة فقيــرة.​