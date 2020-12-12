شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «نور حياة» في مدينة دسوق، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، وتقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق.

وجرى استكمال اعمال القافلة لليوم الثاني، الجمعة، وبدأت بنادى المعملين بدسوق بدعم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة وبالتنسيق مع جميعه رسالة فرع دسوق واستفادت من القافلة من ابناء مدينة دسوق والقرى المجاورة اكثر من 600 حالة تم الكشف عليهم خلال اليومين الخميس والجمعة وصرف العلاج لهم مجانا وتحديد موعد عمليات بمستشفى القوات المسلحة مجانا والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية.