شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية اليوم الجمعة فعالياته، التي بدأها السبت الماضي، والتي التقى خلالها بطلاب جامعة العريش، وأهالي سيناء، وعقد عددًا من الندوات التوعوية والدعوية بلغت 40 ندوة، أجاب خلالها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن كل ما طرح من أسئلة واستفسارات دينية أو قضايا عامة، والتي بلغت 2400 فتوى، وتناولوا خلالها العديد من الموضوعات التي تهم شباب وأهالي سيناء، كما عقدوا 32 ورشة عمل ناقشت العديد من القضايا.

كان أبرز هذه الموضوعات والقضايا: سبل تحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة، ودور الشباب الفعال في حماية مقدرات الأوطان، وآلية مواجهة الأفكار التكفيرية المتطرفة، والإرشادات الشرعية لمواجهة الأمراض والأوبئة، ومحاربة الإدمان وزراعة المخدرات والإتجار فيها، وسبل الحفاظ على استقرار الأسرة من التفكك.

وقد لاقت هذه الندوات والورش إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة العريش وأهالي سيناء بدا في كم ما طرح من أسئلة واستفسارات.

وتعد زيارة أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء هي الثانية من نوعها في عام 2020م، وقد أتت هاتان الزيارتان بتوجيه كريم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ دعمًا لأهل سيناء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في التصدي للفكر التكفيري المتطرف بسيناء.

وقد أدى أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خطبة الجمعة في عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة اليوم مثل: مسجد آل ياسر، والرفاعي، وأم القرى، ومسجد الأمن المركزي، ومسجد قوات الأمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحضر المحافظ خطبة وصلاة الجمعة بمسجد آل ياسر، والتي كانت بعنوان: «حفظ المال وحتمية مكافحة الفساد».

وفي ختام الفعاليات وجه أهالي سيناء الشكر العميق للأزهر الشريف وعلمائه على دعمه الدائم.

كما وضع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال هذه الزيارة الأطر العامة لرؤيته الدعوية والتوعوية، التي من المقرر أن ينفذها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.