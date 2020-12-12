شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة طلاب «من أجل مصر» تعقد ندوة للتعريف ببرنامجها الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عقد ندوة تعريفية لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك للتعريف بماهية الفريق وأهدافه، والأنشطة التي قام بها الفريق خلال الأعوام الماضية، إلى جانب عرض برنامجه الانتخابي بعد إعلانه خوضه رسمياً لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا هذا العام على مدار الأسبوعين القادمين بكليات الجامعة.

حضر الندوة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، ومنسقي الاسرة بالكليات، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وفي مستهل الندوة قدم الدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الاسرة، عرضاً للأنشطة التي قامت بها الأسرة ودور الفريق في مساعدة زملائهم وتحفيزهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية، خلال الأربعة سنوات الماضية، وتم عرض فيديو تعريفي يوثق الحركة الطلابية على مر العهود.

كما تناول الطالب محمد أسامة بالفرقة الرابعة بكلية الطب ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر، أهم أهداف الأسرة ودورها في التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعياً ورفع الوعي الجمعي لدى الطلاب، وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، وخوضها انتخابات الاتحادات الطلابية.