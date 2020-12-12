قافلة طبية توقع الكشف على 2239 مريضًا بوادي الصعايدة في أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انهت القافلة الطبية العلاجية بوادى الصعايدة وقرية الشهامة بمركز ادفو اعمالها بالكشف المجانى على المواطنين بالعيادات المتنقلة. وشملت القافلة تخصصات امراض الباطنة وطب اطفال وطب وجراحة الفم والاسنان وجراحة عظام وامراض النساء والتوليد وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة عامة وجلدية ومسالك وتنظيم الأسرة باجمالى عدد مرضي 2239. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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