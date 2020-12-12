«الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 11 ديسمبر حتى الخميس المقبل 17 ديسمبر 2020 :
يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة (20 % ) : على بعض المناطق الصحراء الغربية و شمال الصعيد وخليج السويس .
شبورة مائية : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة بنسبة (20 % ) : على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وخليج السويس .
أمطار خفيفة بنسبة (30 % ) : على بعض المناطق من السواحل الغربية .
شبورة مائية : على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ) .
يوم الأحد 13 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .
يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید - بلطيم).
أمطار متوسطة : على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .
يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشید – بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش – رفح ).
أمطار متوسطة : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة .
يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة إلى غزيرة : على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش – رفح ).
أمطار متوسطة :على بعض المناطق من السواحل الغربية (الاسكندرية – الضبعة – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ).
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من الوجه البحري القاهرة الكبرى ومدن القناة .
يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 :
أمطار متوسطة :على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).
أمطار خفيفة إلى متوسطة :على بعض المناطق من السواحل الغربية (الاسكندرية – مطروح – رشيد – بلطيم ).
واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الظواهر الجوية من الجمعة حتي الخميس 17 ديسمبر by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
120,147
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تعافي
104,281
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وفيات
6,854
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