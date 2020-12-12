شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدية السيسي.. عروس العريش: أشعر بسعادة غامرة وأتمنى مقابلة الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عروس العريش ميزار عبدالله على، من أصحاب البصيرة، إنها تشعر بسعادة غامرة لسماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لصوتها ومناشدتها والاستجابة السريعة لمطلبها وتوفير وحدة سكنية لها لتكون عشًا للزوجية.

وأكدت لـ«المصري اليوم» أن الرئيس الإنسان والاب الحنون أدخل الفرحة في قلبها، واستجابته لطلبها وتحقيق حلمها يدل على اهتمامه بأبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا ليس بغريب على الرئيس السيسي.

أضافت أنها «تحمد الله أن مصر لها رئيس مثل السيسي، فهو أب حنون لكل المصريين، وأب لكل أصحاب الهمم وخاصة أصحاب البصيرة، وأنها مطمئنة على مستقبل مصر وأبنائها لانها في يد أمينه وفي يد من يحافظ عليها، متمنية له موفور الصحة».

وأشارت إلى أنها تتمني لقاء الرئيس وتوجيه الشكر له على تحقيق حلمها، وأن لديها الكثير لتقوله للرئيس، لتقوله للأب الذي يشعر بأبنائه ويعمل على تلبية طلباتهم.

كما وجهت الشكر إلى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء لتوقيعه شاهدا على عقد زواجها، وهو ما تعتبره وسام على صدرها وصدر كل ذوي الهمم.

ووجهت التحية لـ«المصري اليوم» على نشر مناشدة المجتمع المدني لحلمها بتوفير وحدة سكنية لها ولزوجها، حيث أنها تخيلت أنه طلب بعيد المنال، وانها فوجئت بتلبية الرئيس لطلبها فاكتملت فرحتها وفرحة زوجها وأسرتها.

كانت مدينة العريش شهدت، ليلة الجمعة، حفل زفاف لعروس من أصحاب البصيرة، والذي يعد الأول من نوعه في محافظة شمال سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء العمل التطوعي والأهلي بمدينة العريش.

وأعتبر أبناء مدينة العريش بصفة خاصة وأبناء محافظة شمال سيناء بصفة عامة فرح «ميزار وأيمن» فرحة لكل السيناوية بل لكل المصريين، حيث قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بالتوقيع شاهدًا على عقد الزواج قبل عدة أيام من الفرحة الكبري.

وبدأت مراسم الزفاف السعيد للآنسة سيدة ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة على أيمن رمضان سعيد المبصر، بزفة كبيرة لم تشهدها مدينة العريش من قبل من ميدان السادات بوسط مدينة العريش وحتي المساعيد على مسافة نحو 15 كيلو مترًا مرورًا بشوارع العريش الرئيسية.

وفي قاعة الأفراح في مشروع تشغيل الشباب بالمساعيد شهدت مراسم الزفاف على أنغام الدبكة السيناوية والأغان البدوية والفلوكلورية لنجوم الغناء السيناوي وفرق العريش الفنية، بحضور رموز العمل التنفيذي والسياسي والشعبي والتطوعي والأهلي بشمال سيناء.

وتحمل رجال الأعمال جميع تكاليف الزواج وتأثيث شقة العروسين، كما قام محافظ شمال سيناء ونائبة بايفاد مندوب من العلاقات العامة بالمحافظة لحضور حفل الزفاف وتقديم هدايا مالية قيمة للعروسين.

وناشد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير وحدة سكنية لعروس من أصحاب البصيرة بعد ساعات من زفافها بمدينة العريش.

وقال إسلام عروج أحد رواد المجتمع المدني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش بيننا بقراراته وتوجيهاته متجسدًا في حنان القائد الإنسان محافظ شمال سيناء والذي لا يدخر جهدًا في دعم أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ولذا ندعم جهود الرئيس والمحافظ في هذا الشأن وأرجوا أن يحظى فرح بنت البصيرة رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمنحهم وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة .

وأضاف أشرف حلاوة أحد رجال الأعمال الداعمين للعريس والعروس أن جميع المواطنين يجب أن يكون لديهم حس انساني بهذه الحالات قليلة العدد كبيرة التأثير .

وأشار كل من رضا الكاشف ومحمد عروج، أعضاء مجلس ادارة مشروع تشغيل الشباب بالعريش«هابي فاميلي»، أن مجلس الإدارة لديهم مسئولية اجتماعية كبيرة تجاه أصحاب البصيرة ومنها منحهم الحصول على جميع خدمات المكان مجانا، حيث أن فرح سيدة وأيمن فرحة لكل المصريين.

وأكدت فاطمة نصار، رئيس مجلس ادارة نادي السعادة بالعريش، بأن جميع سيدات نادي السعادة هي أم لسيدة وأيمن وزغاريت الفرحة جلجلت مدينة العريش ابتهاجا بزفافهما.

وأضاف أحمد حسن عبدالوهاب، مدير ادارة مجمع المدارس الخاصة بالعريش، أن رعاية الدولة لاصحاب البصيرة دليل على قوة الإرادة للحفاظ على أمن وآمان أهل شمال سيناء

وقام محافظ شمال سيناء باستقبال العروسين قبل عدة أيام بديوان عام المحافظة، وقام بالتوقيع شاهدا على العقد..مؤكدا انها ثاني عقد زوياج يوقع عليه بعد التوقيع على عقد زواج ابنته.

وأرسل المحافظ علاء الدين عطوة، مدير عام العلاقات العامة، لحضور مراسم الزفاف وتقديم هدية مالية من المحافظ ونائبة للعروسين، بجانب تقديم التهنئة لهما على زفافهما المبارك.