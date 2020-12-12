أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. التعليم: الدراسة مستمرة ومناهج الترم الأول تنتهى يناير المقبل الصحة: اتفقنا مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير 20 مليون جرعة للقاح كورونا وزير الأوقاف يطلق غدا السبت دورة "تفنيد الفكر المتطرف" نقابة المهندسين تطلق التسجيل الإلكترونى بمشروع العلاج غدا 1010 طلاب وطالبات يتقدمون لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس "الأعلى للشئون الإسلامية" يحقق مليون و600 ألف جنيه مبيعات لكافة الإصدارات.. صور البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر الصحة تعلن تطعيم الفئات الأولى بلقاح كورونا مجانا خلال ساعات "المشاط" تشهد توقيع تعديل برنامج دعم سياسات قطاع الصحة مع الاتحاد الأوروبى الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وزيرة التعاون تستعرض مع وزير التخطيط العراقى نتائج اللجنة العليا المشتركة الإسكان: بناء 1.3 مليون شقة منذ 2014 ونستهدف مضاعفة العمران من 7 لـ 14 % وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف للخط الثالث للمترو وزير الإنتاج الحربى يبحث مع جرين تك مستجدات التعاون لتحويل النفايات إلى طاقة وزارة الصحة تنشر أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. إنفوجراف الزراعة تعلن موافقة الإمارات رسميا على استيراد الأغنام والماعز من مصر وزير الأوقاف: الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة والمال الحرام سم قاتل لصاحبه لقاءات مكثفة بصربيا لنائبة وزير الآثار للترويج للسياحة في مصر

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