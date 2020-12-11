شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الرجولة عون واحتواء.. وضرب النساء ظاهرة غريبة وتتنافى مع الأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ضرب النساء ظاهرة غريبة وعجيبة، تتنافى مع الأخلاق والنص الشريف «وَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوفِ».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، نريد أن يعود الدفء إلى الأسرة في مجال العلاقات البينية بين كل أفرادها.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحد قط بيده، إلا أن يكون في ميدان الجهاد، مشيرا إلى أن النبي كان عونا لزوجاته ويقوم على خدمة أهله

وأردف: الرجولة عون واحتواء واعتناء لمن يعيش معك في البيت من الأبناء والزوجة.