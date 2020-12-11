شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن بني سويف» تستضيف عم أحمد وابنته: «مساعدة عاجلة ووظيفة بـ2000 جنيه» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مديرية التضامن الاجتماعى في بنى سويف المواطن أحمد حلمى وابنته ملك في مركز الاستضافة بمنطقة مقبل وسط مدينة بنى سويف.

وقالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، إنها كلفت مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز ببا بالانتقال إلى قرية بنى حمد التابعة لدائرة المركز بعد العثور على أحمد حلمى، 55 سنة، وابنته ملك 8 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ببني سويف قصتهما أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيعهما المناديل بالشارع في برد الشتاء القارس.

وأضافت «أبوزيد» أنه تم منح المواطن أحمد حلمي مساعدة عاجلة، لحين استخراج معاش له من «تكافل وكرامة» فضلا عن توفير وظيفة له من الغد براتب 2000 جنيه.

وأوضحت وكيل الوزارة: «تم نقل أحمد حلمى وطفلته إلى مركز استضافة المرأة بحي مقبل بمدينة بني سويف، وسيتم نقله صباح غد إلى وظيفة، بعد توفيرها براتب شهري 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مساعدة عاجلة له من التكافل الاجتماعي لحين الانتهاء من إجراءات عمل معاش تكافل وكرامة له».

وقال أحمد حلمي، الشهير بعم أحمد بائع المناديل، إنه يقوم ببيع المناديل الورقية بالشارع برفقة نجلته الصغيرة ملك في عدة مناطق بمحافظة بني سويف والجيزة، وأثناء ذلك التقط أحد الأشخاص صورا له، وبثها على صفحات «فيسبوك».

تضامن بني سويف تستضيف عم أحمد بائع المناديل وابنته

تضامن بني سويف تستضيف عم أحمد بائع المناديل وابنته

تضامن بني سويف تستضيف عم أحمد بائع المناديل وابنته

تضامن بني سويف تستضيف عم أحمد بائع المناديل وابنته