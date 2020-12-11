شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة ينشر صورة منح السيسي وسام «جوقة الشرف» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صورة منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أرفع وسام فرنسي وهو وسام «جوقة الشرف». ومنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السيسي وسام جوقة الشرف، خلال زيارة الدولة التي قام بها لفرنسا. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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