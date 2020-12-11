شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال اسم المستخدم والرقم السري لطلاب «أولى ثانوي» تمهيدًا للامتحانات التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيطر حالة من الغضب على أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى بسبب الزحام أمام فروع شركة أورنج مصر المخصصة لتسلم شريحة الإنترنت لأجهزة التابلت، وذلك لتفعيل الخدمة قبل بدء الامتحانات التدريبية التجريبية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم، المقررة فى 15 ديسمبر الجارى.

وطالب أولياء الأمور الوزارة بتوفير مندوب من الشركة فى كل مدرسة ثانوية لتسهيل التسليم، خاصة فى ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ لا يمكن ضمان التزام الطلاب بالتباعد الاجتماعى، كما ناشد اتحاد «أمهات مصر للنهوض بالتعليم» و«ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة» الوزارة مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانويين للتقدم للامتحان الإلكترونى، وذلك لمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافى للتسجيل.

وأوضحت عبير أحمد، مؤسِّس الاتحاد، فى تصريحات، أن بعض الطلاب وأولياء الأمور واجهتهم مشكلة عند تسجيل وملء الاستمارة، وبعضهم وجدها غير قابلة للتسجيل عند فتح رابط الموقع، وبعض المدارس لم تستطع حل المشكلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانويين لتقدم للامتحان الإلكترونى للعام الدراسى 2020- 2021.

فى سياق متصل، أعلنت الوزارة بدء الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، الثلاثاء المقبل، حيث سيتم إرسال «كلمة المرور واسم المستخدم» للطالب على البريد الإلكترونى، بدءًا من اليوم، كما سيتم الإعلان عن موقع إلكترونى للاستعلام لمَن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفنى على الهاتف و«واتس آب».

وأكدت الوزارة أن الامتحان التدريبى يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة بنظام التقييم الجديد. وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون مبسطة، وتغطى الأجزاء التى تمت دراستها من المنهج حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وناشدت الوزارة الطلاب ضرورة التعامل مع هذا الاختبار بجدية للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة استعدادًا للامتحانات التالية، التى سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.‏

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن شرائح شركة أورنچ المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوى لا يُشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر.

وأضاف الوزير أن هذه الشرائح تُقدم لطلاب الصف الأول الثانوى بشكل مجانى، لكن يتم دفع 10 جنيهات فقط لتشغيل الشريحة، ثم 5 جنيهات شهريًا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابايت، موضحًا أنه لا توجد اشتراطات أو أى تكاليف أخرى يجب على طلاب الصف الأول الثانوى دفعها فى هذا الشأن نهائيًا. وقال الوزير إن الوزارة تحاول إتاحة الخدمة نفسها لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة الطلاب.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية العامة الحكومية والخاصة، استعدادًا للامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى، التى ستبدأ 15 ديسمبر الجارى.