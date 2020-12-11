شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جزر القُمر يلتقي وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية القُمر المتحدة، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القُمر «ظهير ذو الكمال»، حيث تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن وسُبل تطويرها في كافة المجالات، وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لجزر القُمر بما يخدم جهود الدولتيّن الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية. وقد أثنى الطرفان على المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والتعاون القائم بينهما خاصة على الصعيد الفني والتقني.

وأشار السفير أبوالوفا إلى أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين البلديّن في مجالات السياحة والتصنيع الغذائي والطاقة والصحة، وسُبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتعزيز الإستثمارات المصرية في جزر القُمر، لا سيما من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات «خطة جزر القُمر بازغة ٢٠٣٠»، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات واسعة وسوابق أعمال ناجحة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية القُمري عن الشكر والتقدير للدعم والمساعدات التي تقدمها مصر لبلاده في مختلف المجالات، مثمناً كذلك دور مصر البارز على الأصعدة العربية والأفريقية والاسلامية والدولية، ومؤكداً على رغبة بلاده في تعزيز كافة أطر التعاون بين الدولتيّن، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القُمرية.

السفير المصري في جزر القُمر يلتقي وزير الخارجية