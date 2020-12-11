شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة الانبعاثات الغازية في الهنداو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تفقد منطقة الانبعاثات الغازية بقرية الهندوا بمركز الداخلة، وذلك لمتابعة الموقف على أرض الواقع للمنطقة التي أثارت اهتمام المواطنين في الفترة الاخيرة، نظرا لحدوث ظاهرة غريبة وهي صعود أدخنة كثيفة من الارض دون معرفة أسبابها، حيث تم أخذ عينات من المنبع والمنطقة المحيطة لتحليلها من قبل خبراء الجيلوجيا لدراسة الجدوى الاقتصادية من المكان لاستخدامه كعين كبريتية للسياحة العلاجية أو كمنجم كبريت يتم تعظيم الاستفادة منه في الصناعات المختلفة.

واكد «الزملوط» أن فرق عمل الهيئات البحثية المختصة التي نسقت معها المحافظة للتعاون في بحث ودراسة الظاهرة، انتهت من تقريرها الذي أكد على أن تلك الظاهرة نتجت من إنبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلي الغنية بالمواد العضوية القابلة للإشتعال والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد، مطمئناََ المواطنين بعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.