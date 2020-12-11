شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف ملامح خطة تطوير ميدان الحصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر محاور تطوير ميدان الحصري، الذي ينفذه قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية. وقال الجهاز، أن ملامح التطوير الذي يستغرق 3 شهور، يشمل تركيب كاميرات مراقبة، وتحديد مسارات للمشاة وأماكن انتظار للسيارات ومساحات الاشغال للمحلات، وعمل نقاط أمنية ومقر إدارى لتحقيق الانضباط العام ومنع الانتظار العشوائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والملكيات العامة والخاصة، من خلال أفراد أمن وحراسة وشركات نظافة، وحماية حقوق أصحاب المحلات ومنع الخارجين على القانون والباعة الجائلين، مع تحديد رسوم رمزية لانتظار السيارات. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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