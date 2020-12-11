شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط: حركة الصادر والوارد تشهد 27 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20688 طنا تشمل 14100 طن رمل و2246 طن كلوريد الكالسيوم و3900 طن فوسفات و442 طن كحول .

وأشارت هيئة ميناء دمياط، فى بيان اليوم، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 77532 طنا تشمل: 16044 طن قمح و22101 طن ذرة و2388 طن فول و4200 طن أبلاكاش و21070 طن خردة و6433 طن حديد و5291 طن عدس .‎

بينما سجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 399 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وفاصوليا وبطاطس) وحاصلات زراعية (برسيم وشمر وحبة البركة وشطة وقصب وليمون وفول سودانى وكراوية وسمسم)، وفواكه (برتقال ويوسفى وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا وباكستان وسلوفينيا وهولندا وفيتنام وهونج كونج وأمريكا ومالطا وسريلانكا وإنجلترا وإندونيسيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 401 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1180 حاوية مكافئة .ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157797 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 8008 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5589 شاحنة .