شكرا لقرائتكم خبر عن منح الرئيس السيسى أرفع وسام فى فرنسا.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وسام جوقة الشرف، وهو أرفع وسام في الجمهورية الفرنسية. وكان الرئيس، اختتم زيارة ناجحة إلي فرنسا، الأربعاء الماضي، التقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار المسئولين الفرنسيين.

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