شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: الكونجرس يجيز فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها إس 400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الكونجرس الأمريكى يجيز فرض عقوبات على أنقرة على خلفية اقتنائها لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400.

وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.