شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لدينا سلاسل تبريد قادرة على حفظ 110 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على حصول مصر على لقاح سينوفارم الصيني، المضاد لفيروس كورونا، قائلة: "مصر تستحق أنها تكون الأولى بجدارة في كل شىء، وحصلنا على اللقاح لإعطائه للمصريين من أجل الوقاية من كورونا".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الدولة لديها سلاسل تبريد قادرة على حفظ 110 مليون جرعة من اللقاح من لقاح كورونا، قائلة: "بدأنا حملات الطبية وتم علاج الكثير من المواطنين و100 مليون بدأت بقاعدة كبيرة للغاية والدولة حالياً تستفيد منها، و100 مليون صحة منتحنا قاعدة بيانات صحية للمصرين.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية دي إم سي، إن اللقاح سيكون مجاناً لكل المصريين وهو مثل علاج الكورونا مسئولية الدولة لتوفيره وحماية المجتمع، قائلة: "60 ألف مريض فضل كلوي ومرضي أوروام".

وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك مرضى يحتاجون للعناية والرعاية وكذلك العاملين في مستشفيات العزل سيكون لهم أولوية وبعدها مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدة أنه تم الاتفاق على ذلك مع اللجنة الطبية واللجنة المختصة بالطعوم، وكبار السن فوق الستين عاماً ولكن من لديهم أمراض مزمنة وأكثر عرضة للإصابة.