شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تأمين الوثائق الخاصة بالمحاكم والشهر العقاري لمنع تزويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه يتم العمل على ميكنة الأرشيف الخاص بالمحاكم والشهر العقاري، مع العمل على تحديث المنظومة القضائية فضلا عن تأمين الوثائق لعدم تزويرها.

وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ومذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة عمل للمحاكم والشهر العقاري، وتقوم خطة العمل على التطوير الإنشائي والبنائي، والتطوير التكنولوجي.

وتابع وزير العدل أن التطوير التكنولوجي للمحاكم يقوم على عدة محاور، المحور الجنائي، والتجديد عن الحبس عن بعد، وإقامة الدعوى المدنية والاقتصادية عن بعد.

وأشار إلى أن الأرشيف في المحاكم يضم مليارات الأوراق، وهو معرض للتلف وبالتالي تتم عملية ميكنة الأرشيف، مع تأمين الوثائق التي يتم إخراجها من الشهر العقاري، أو المحكمة بحيث يستحيل تزويرها.