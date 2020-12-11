شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل يكشف تفاصيل أول شهر عقاري متنقل داخل سيارة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، إنه من ضمن خطة المستشار عمر مروان وزير العدل، الاهتمام بالتقاضي عن بعد، وتجديد الحبس عن بعد.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا من ضمن عمل أبنية المحاكم، وتقوم بتجهيز قاعات مجهزة ملائمة بها شاشة يظهر عليها المتهم على الهواء مباشرة من محبسه، بينما يتواجد القاضي في مكتبه ويوجه الأسئلة للمتهم.

وأضاف أن المستشار عمر مروان مهتم برفع كفاءة منظومة الشهر العقاري، وتم إعداد سيارة لتكون شهر عقاري متنقل به موثقين ينتقلوا بالاتصال لصاحب التوكيل، وهذه أول تجربة تحدث في مصر وسيتم تعميمها.