شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور كهنوتي كثيف.. «بطريركية الإسكندرية للروم» تودع مطران بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، رعيتها من جميع مدن مصر من مصريين ويونانيين المتروبوليت نيفن مطران بليسيو (بورسعيد)، مساء اليوم الجمعة.

وترأس صلاة الجناز، البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس.

وشارك البابا الصلاة من رؤساء الكهنة نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) والوكيل البطريركى لشؤون الناطقين بالعربية، والمتروبوليت نبقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، والأسقف جرمانوس أسقف دَمْيِّتا ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية، ومن الكهنة الأرشمندريت نقوديموس توتكاس السكرتير الأول للمجمع المقدس، الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس، الأرشمندريت ستفانوس سوليميوتيس، الأرشمندريت يواكيم وبات، الأرشمندريت بافلوس، الأرشمندريت بايسيوس، الأرشمندريت أنطونيوس أميرهم، الأرشمندريت مشيل فؤاد، الأرشمندريت بارثنيوس صوصو، الأب جورج أثناسيوس، الأب ثيودوسيوس بايوك، الأب بندليمون بندلي، الأب يوسف دروس، والأب بافلوس نعيم. وكاهن الكنيسة الروسية في مصر.

وحضر اسقفان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسقف بورسعيد وأسقف المنصورة، بالإضافة إلى الكهنة الناطقين بالعربية والروسية، كما حضر الملحق البحري ببورسعيد أنجيلوس يوسيس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة كريستوس كافاليس، ورئيس الجمعية اليونانية في بورسعيد شريسولا ثيخارو، ورئيس الجمعية اليونانية في الإسماعيلية يوانيس مسريكيس.

وعن الأرثوذكس المصريين حضر رئيس المجلس الطائفي العام كلود نقاش، رئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالقاهرة سالم قسيس، رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس في بور سعيد سلامة أنيس، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس نيقولاوس في دمياط سمير بندلي.

ويتم نقل جثمان الراحل بالطائرة إلى اليونان الثلاثاء المقبل، وستقام الجنازة والدفن في مقر ولادته.

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)

وسط حضور كهنوتى كثيف .. "بطريركية الاسكندرية للروم" تودع مطران بورسعيد و"ثيودوروس الثاني" يترأس صلاة الجنّاز (صور)