شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: متحف المحافظة استقبل أكثر من 20 ألف زائر خلال 40 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المسئولين والعاملين بمتحف المحافظة، لاستقبالهم الزائرين، ومرافقتهم أثناء الزيارة، لتقديم شرح مفصل عن محتويات المتحف، والقيمة الأثرية لكل قطعه به.

وأكد «نور الدين» أنه منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتحف كفر الشيخ كهدية لأهالي المحافظة، وبعد مرور قرابة 40 يوماً، استقبل المتحف أكثر من 20 ألف زائر من أهالي المحافظات المصرية ومحافظة كفر الشيخ ،وطلاب المدارس والجامعات المصرية ،والوفود المتعددة، داعيا أهالي المحافظة لزيارته لمشاهدة القطع الاثرية والتعرف على العصور التي مرت بها مصر خلال الأزمنة المتعددة.

ومن بين تلك الزيارات التي شهدها المتحف وفد هيئة قناة السويس ترأسه المهندس محمد الموافى ،مدير إدارة الأشغال بالهيئة، والدكتور محمد الذهبي، مسؤول مشروع متحف هيئة قناة السويس المزمع إنشاؤه بمحافظة الإسماعيلية وعدد من المهندسين في التخصصات المختلفة بالمشروع، لتفقده كأحد أحدث المتاحف المفتتحة حديثاً ،والتعرف عن قرب عن المقومات الإنشائية والمعمارية والفنية التي يمتلكها المتحف، يأتي لك في إطار التنسيق المتبادل وتبادل الخبرات بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع المتاحف وهيئة قناة السويس.