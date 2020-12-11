شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يتابع أعمال تطوير المنطقة السياحية الشمالية وطريق الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والنواب والمديرين والمعاونين المشروعات والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأعمال التطوير بالمنطقة السياحية الشمالية وأعمال التطوير بطريق الواحات. وتابع أيضا آخر المستجدات في تطوير الرؤية البصرية اسفل كوبرى العبور. وشدد «الشربينى» على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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