شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يترأس صلوات جنازة مطران بورسيعد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ترأس البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، صلوات جنازة المطران نيفن مطران بورسعيد، من داخل دير مار جرجس بمصر القديمة.
وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس، فى بيان مساء اليوم، أنه سيتم نقل جثمان المطران الراحل بالطائرة إلى اليونان الثلاثاء المقبل، وستقام الجنازة والدفن هناك في اليونان حيث ولد.
وشارك البابا في الصلاة، الأنبا نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) والكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية، المتروبوليت نبقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، و الأسقف جرمانوس أسقف دَمْيِّتا ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية، ومن الكهنة الأرشمندريت نقوديموس توتكاس السكرتير الأول للمجمع المقدس، الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس، الأرشمندريت ستفانوس سوليميوتيس، الأرشمندريت يواكيم وبات، الأرشمندريت بافلوس، الأرشمندريت بايسيوس، الأرشمندريت أنطونيوس أميرهم، الأرشمندريت مشيل فؤاد، الأرشمندريت بارثنيوس صوصو، الأب جورج أثناسيوس، الأب ثيودوسيوس بايوك، الأب بندليمون بندلي، والأب بافلوس نعيم، كما حضر أسقفان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هما أسقف بورسعيد وأسقف المنصورة.
و حضر أيضا فى الصلاة، الملحق البحري ببورسعيد أنجيلوس يوسيس، ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة كريستوس كافاليس، ورئيس الجمعية اليونانية في بورسعيد شريسولا ثيخارو ، ورئيس الجمعية اليونانية في الإسماعيلية يوانيس مسريكيس، وعن الأرثوذكس المصريين حضر رئيس المجلس الطائفي العام كلود نقاش، رئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالقاهرة سالم قسيس، رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس في بور سعيد سلامة أنيس، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس ونيقولاوس في دمياط سمير بندلي.
وكشف الأنبا نقولا، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، ملابسات وفاة المتروبوليت - المطران- نيفن، مطران بورسعيد وتوابعها، قائلا فى بيان سابق له، إن المطران نيفن كان مريضًا بداء السكر (السكري) وباغتته غيبوبة سكر وهو وحيدًا في مقر المطرانية، وخلال يوم الثلاثاء، لم يره أى من أبناء رعيته وبمحاولتهم الاتصال به في مقر المطرانية لم تكن استجابة على الاتصال، وتم إبلاغ الشرطة من أجل فتح باب المطرانية، وبالفعل تم فتح البابا بواسطة الشرطة فوجدوا مثلث الرحمات المتروبوليت نيفن جالسًا بالبجامة وقد فارق الحياة.
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