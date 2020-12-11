شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للحوكمة» و«الأمم المتحدة» يدرسان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور باسل الخطيب، ممثل المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالقاهرة، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع يأتى فى إطار حرص المعهد على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاع الصناعى، على المستوى الدولى، من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية 2030، لافتة إلى أن برنامج الشراكة مع المنظمة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر، يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ويتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة والاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة أن فكرة برنامج الشراكة المزمع توقيعه بين المنظمة والحكومة المصرية نشأت من رغبة اليونيدو بتوسيع برامجها فى مصر، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية والسعى لتعظيم مخرجات مشروعات تنفذها المنظمة، من خلال إحداث تأثير أكبر فى القطاع الصناعى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن مجالات التعاون المقترحة بين اليونيدو والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، تتمثل فى البعد البيئى فى إطار خطة التنمية المستدامة، وعقد المؤتمرات والندوات التوعوية، وتنفيذ برامج تدريبية، ونقل المعرفة، وخدمات التقنية.

وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد وتاريخه، ومهام المعهد والمتمثلة فى التدريب، الأبحاث، الاستشارات فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى تعاون المعهد مع جهات وليس فقط مع القطاع الحكومى ويشمل التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، موضحة دور المعهد فى نشر الوعى بالتنمية المستدامة والحوكمة، والمساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030، ودوره فى رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر ضمن مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، لافتة إلى دور المعهد فى تمكين المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. يذكر أن اليونيدو هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية، واعتبارًا من 1 إبريل 2019، أصبحت 170 دولة أعضاء فى اليونيدو، وهم يناقشون ويقررون مبادئ وسياسات اليونيدو التوجيهية فى دورات أجهزة تقرير السياسات.

وتتمثل الأولويات الاستراتيجية لليونيدو من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال تعزيز المعرفة والدعم المؤسسى، وتطوير التنافسية الاقتصادية، وحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة، وترويج الاستثمار والتكنولوجيا، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات فى مجال التجارة، وتنمية ريادة الأعمال، وخدمات استشارية لتحسين بيئة الأعمال، وبناء القدرات للمؤسسات العامة والخاصة.