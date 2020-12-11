شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تبحث تحويل النفايات إلى كهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس محمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وروبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت، لبحث مستجدات التعاون فى مجال إنشاء محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة الإنتاج الحربى. وأكد الوزير، خلال اللقاء، اهتمام القيادة السياسية بسرعة تنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، مشيرًا إلى تحديد المحافظات ذات الأولوية لتطبيق المنظومة.

وأوضح «مرسى» أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بما يحقق الاستفادة القصوى من المخلفات المتولدة، يوميًا، وتحويلها إلى حلول ذكية للطاقة. واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت دراسة الجدوى المنفذة بواسطة الشركة لموقعى شبرامنت وأبورواش، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية لتأسيس شركة مساهمة لتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية فى إطار البروتوكول المُوقَّع بين وزارة الإنتاج الحربى و«جرين تك». وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، المتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات قائمة لمتابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا كبيرًا للدولة.