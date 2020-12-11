شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: بدء تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي الجديدة بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات الزقازيق العام، وفاقوس النموذجي، وههيا، والسعديين، ومنيا القمح، وحميات الزقازيق، والتي تم دعمها من صندوق تحيا مصر لمرضي الكلي، بعد التدريب الجيد للفرق الطبية بأقسام الكلي الصناعي بالمستشفيات، وذلك في إطار الدعم المستمر لمنظومة الصحة بمحافظة الشرقية، وفي ظل تضافر الجهود التي تبذلها الدولة للإهتمام بصحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن صندوق تحيا مصر قام بدعم مستشفيات المحافظة بعدد ٤٦ ماكينة غسيل كلوي ماركة براون، وعدد ١٥ كرسي، لخدمة مرضي الكلي، بتكلفة تقديرية تعدت ١٠ مليون جنيه، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بخالص والشكر وعظيم التقدير، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصندوق تحيا مصر، على دعمهم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مثمناً أيضاً الدور الوطني لصندوق «تحيا مصر»، في دعم المنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والمساهمة في القضاء على فيروس سي، ودعمها لصحة المرأة، وما اتخذته من إجراءات لصالح المواطنين في كافة المجالات على مدار الأعوام السابقة، داعياً الله تعالي أن يحفظ مصرنا الغالية وقيادتها، وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.