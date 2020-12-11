شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية افتراضية عن الترويج لبرامج السياحة البطيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، بمشاركة شركات السياحة والمراكز الأكاديمية المتخصصة، دورة تدريبية افتراضية حول أساليب تصميم والترويج لبرامج السياحة البطيئة يومي 13 و20 ديسمبر الجارى، وذلك في إطار مشروع «لآلئ البحر الأبيض» الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون عبر الحدود.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، أن السياحة البطيئة هي توجه عالمي، ذو جاذبية خاصة للأسواق الأوروبية، بالأخص ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد.

وأشار إلى أن السياحة البطيئة تدعو السائحين لاستكشاف المناطق والمواقع بوتيرة بطيئة، بطريقة مستدامة ومسؤولة في تحترم وتقدر الأماكن والمواطنين والتقاليد والتراث بأسلوب يثري مجتمعها، وتعتبر السياحة البطيئة هي الاتجاه المتطور الحالي في السياحة في جميع أنحاء العالم، وتوفر فرصا واعدة لبلدان مثل مصر بتراثها الغني وثقافتها وتاريخها.

يقوم بالتدريب كريم المنباوي، مدرب ذو خبرة عالية في مجال تصميم وتسويق البرامج السياحية، ويشغل منصب رئيس مجموعة اميكة للسياحة، والرئيس السابق لشركة يوروميك.

وعقب الدورة التدريبية،يتم دعوة المشاركين المؤهلين لتقديم مقترحات لتصميم والترويج لبرامج سياحة بطيئة مستحدثة والتي ستمول بمنحة من المشروع، وسيتم أثناء الدورة التدريبية عرض تفاصيل المنح التي ستمول أربعة متقدمين من مصر.