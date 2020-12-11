شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد منطقة عمارات الكيلو 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه رضاجاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديري المديريات والادرات المعنية بجولة ميدانية بمنطقة عمارات الكيلو 4 والكيلو 7. وتابع محافظ مطروح أعمال تطوير ميدان تطوير مدخل شارع الاذاعة بالكيلو 4 مع عمل نافورة جمالية ومشايات مع مقترح توسعة الحارة البطيئة وعمل مدخل للميدان من الطريق الدولى الساحلى ، موجها بالتنسيق بين مديرية الطرق وإدارة مرور مطروح فى تيسير الحركة المرورية بالمحاور الجديدة. وكذلك بسرعة ازالة كافة مخلفات اعمال حفر شبكة الصرف الصحى عبر الطريق الدولى ،وكذلك ازالة المخلفات وتوسعة الشوارع بين العمارات ، واعمال صيانة الكهرباء ونقل الاعمدة بما يتناسب مع الشكل الجمالى للميدان ، وكذلك التنسيق بين مديرية الاسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لاعمال تغطية غرفة محابس شبكة مياه المنطقة. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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