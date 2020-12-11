شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتوفير وحدة سكنية لعروس سيناوية من أصحاب البصيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناشدات ممثلى المجتمع المدني بتوفير وحدة سكنية للشابة السيناوية سيدة ميزار عبدالله مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية، وجه الرئيس السيسى بتوفير وحدة سكنية للشابة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعى لدراسة الحالة وثبت استحقاقها الحصول على الوحدة السكنية.

ونشرت «المصري اليوم» مناشدة عدد من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء للرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية لعروس من أصحاب البصيرة بعد ساعات من زفافها بمدينة العريش.

وقال إسلام عروج أحد رواد المجتمع المدني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيش بيننا بقراراته وتوجيهاته متجسدًا في حنان القائد الإنسان محافظ شمال سيناء والذي لا يدخر جهدًا في دعم أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ولذا ندعم جهود الرئيس والمحافظ في هذا الشأن وأرجوا أن يحظى فرح بنت البصيرة رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويمنحهم وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة .

وأضاف أشرف حلاوة أحد الداعمين للعريس والعروس، أن جميع المواطنين يجب أن يكون لديهم حس إنساني بهذه الحالات قليلة العدد كبيرة التأثير.

كان عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء احتفل بزفاف عروس من أصحاب البصيرة، في قاعة الأفراح بمشروع تشغيل الشباب بالمساعيد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالعريش.

أكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، المنسق العام للحفل، أن العريش احتفلت بزفاف العروس ميزار عبدالله، من أصحاب البصيرة على عريسها أيمن رمضان سيد، حيث بدأ الحفل بزفة كبيرة بمشاركة عدد كبير من أبناء مدينة العريش، جابت الشوارع، اعقبها حفل زفاف كبير بمشاركة قيادات العمل الأهلي والتطوعي والتنفيذي بشمال سيناء، وفريق أصحاب البصيرة.

وكان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قام بالتوقيع شاهدًا على عقد زواج العروسين بحضور الشيخ عبدالسلام جابر أمام وخطيب مسجد السلام بالعريش والشيخ مازن سالم، المأذون الشرعي، إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش، وفاطمة نصار، رئيس مجلس إدارة نادي السعادة وفريق أصحاب البصيرة بجمعية الأمل الجديدة لرعاية المكفوفين وعدد من رموز الجمعيات الأهلية بشمال سيناء وأسرة العروسين.

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش

حفل زفاف عروس من اصحاب البصيرة بالعريش