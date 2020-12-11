شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الصينيون قدروا زيارتى التضامنية لهم وقت أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن علاقة مصر مع دولة الصين قوية للغاية، مشيرة إلى أن ذلك ظهر أثناء ذهابها إلى الصين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن الصينيين قدروا هذا التضامن جدا وقت أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامى أحمد فايق، المذاع عبر فضائية دى إم سى، أن الجميع سيكون محمى من هذا الفيروس ومصر قادرة فى كل المجالات، قائلة: "قريباً جدا سيتم الإعلان عن أول طبيب وممرضة ومواطن يحصلون على اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا".

وتابعت وزيرة الصحة، أنه المتوقع أن يكون لقاح كورونا سنويا خاصة بعد تكرار إصابة العاملين فى المجال الطبى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ولأول مرة مصر تشارك في التجارب السريرية التضامنية بالنسبة للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا الصينى الذى دخل إلى مصر بالأمس ستحصل عليه الفئات الأولى بالتطعيم مجانا خلال ساعات .