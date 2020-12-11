الخليج 365: لقاح «كورونا» مجانا بأمر الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها وصول لقاح كورونا الصينى إلى مصر تحت عنوان" لقاح «كورونا» مجانا بأمر الرئيس.. مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح «سينو فارم» الصينى.. .. وزيرة الصحة: نستهدف استيراد 10 ملايين جرعة وفاعليته تصل لـ86%.. أولوية التطعيم للأطقم الطبية وكبار السن.. وموقع إلكترونى لتسجيل المستحقين. اقرأ في العدد أيضا.. - انفراد ومفاجأة بالوثائق غدا .. لأول مرة.. أسرار ترشيح نجيب محفوط لجائزة نوبل اقرأ في العدد أيضا.. - انفراد ومفاجأة بالوثائق غدا - «معيط» فى حوار مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية: تكليف رئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لخفض الأسعار.. تعديلات القيمة المضافة لإعفاء 20 الأدوية وواردات الحبوب.. وصرف مليار جنيه من متأخرات دعم المصدرين.. مليارات فاتورة 10الخزانة العامة تحملت خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى لأنه قاطرة النمو الاقتصادى - إعمار العراق بخبرات وأيادى المصريين .. وفد عراقى رفيع المستوى يزور القاهرة ووزراء مصريون يعرضون المشروعات القومية وتدريب الكوادر العراقية.. نيفين جامع: فريق فنى لزيارة العراق لتحديد الفرص الاستثمارية.. ووزير الصناعة العراقى: ندرس إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بالعراق - إعمار العراق بخبرات وأيادى المصريين - البنك الأهلى يواجه دجلة.. وبيراميدز مع الاتحاد فى الجولة الأولى.. الزمالك يواجه المقاولون العرب فى انطلاق الدورى بحثا عن مصالحة جماهيره.. اليوم - لا تغيير لنظام الامتحانات بـ«الإعدادية» .. الحكومة: نظام تقييم الطلاب هذا العام سيتم كالمعتاد بالاعتماد على الاختبارات التحريرية فقط - لا تغيير لنظام الامتحانات بـ«الإعدادية» - بدء أعمال تنفيذ أول قطار سريع بمصر أكتوبر والشيخ 6 .. «النقل»: يمتد من العين السخنة حتى العلمين ويربط مدن العاصمة الإدارية و زايد والإسكندرية وبرج العرب.. والشركات المصرية تشرع فى إنشاءات الجسر الترابى لمسار المشروع - الناقد والمؤرخ إبراهيم العريس في حوار خاص: مصر تمر بأفضل تجربة سياسية وتستعيد مكانتها الثقافية - الناقد والمؤرخ إبراهيم العريس في حوار خاص: - «البيئة» تسيطر على 300 طن من المخلفات الطبية يوميا للحد من العدوى - 89 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لدعم «الصحة» فى مواجهة الفيرو س - 89 - مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى

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