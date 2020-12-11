شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اتفقنا مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير 20 مليون جرعة للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على أكثر من مسار بالنسبة للقاح فيروس كورونا المستجد، وسنحصل على كميات أخرى من اللقاح، مشيرة إلى أن كل خطوات مصر مؤخراً عظيمة وكبيرة فى كل المجالات وصحة المصريين وأمانهم مسئولية كبيرة.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية دى إم سى، أن الدولة تتفاوض مع شركة استرازنك، وتم وعقد اتفاق مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات الذى سيوفر لنا 20 مليون جرعة، حيث أن متوسط الأعمار فى مصر 73 عاما بالنسبة لكبار السن.

وتابعت الوزيرة، أن مصر ستتعامل مع أكثر من لقاح واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا هي من ستحدد أى تطعيمات نتعاقد معها، مشيراً إلى أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية، موجهة الشكر إلى دولة الإمارات لحرصها لإمداد مصر بجرعات اللقاح.