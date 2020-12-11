شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقى حكومى يزور العاصمة الإدارية ويشيد بحجم المشروعات المنفذة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت العاصمة الإدارية ،اليوم الجمعة ، الوفد العراقي رفيع المستوي برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، وبمشاركة وزراء الكهرباء، الصحة والبيئة، الزراعة، الإعمار والإسكان والبلديات، الهجرة والمهجرين، الصناعة والمعادن، وعدد من المسئولين العراقيين، ورافق الوفد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، يأتى ذلك في ضوء فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والذي يبحث عدد من الملفات الهامة والتعاون المشترك بين البلدين .

استقبل الوفد اللواء أحمد زكي عايدين ، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، واستهل الوفد الجولة، بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم تلي ذلك التحرك إلى أرض المشروع وزيارة مبني مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ ومدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال المركزية التي تتكون من عدد 20 برج متعدد الاستخدامات كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع .

وفى نهاية الزيارة، أبدى الوفد العراقي سعادته بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بإنشائها وكذلك بحجم الانجاز الذي تم، كما أشاد الوفد بسرعة التنفيذ والتصميم وبالشركات المصرية العاملة في المشروع، وأكد على أهمية التعاون بين البلدين في المشروعات المختلفة التي تتم في العراق في الوقت الحالي متمنياً مزيدا من التعاون بين البلدين في كافة المجالات.