البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب مدينة 6 أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر.
وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 5.48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن الزلزال شعر به المواطنون في أكتوبر.
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