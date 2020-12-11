شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل استعدادات التليفزيون لنقل وإخراج بطولة الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة الوطنية للإعلام، استعداداتها لنقل وإخراج بطولة الدوري العام والتي انطلقت ظهر اليوم بلقاء إنبي وأسوان، حيث وجهت الهيئة برئاسة حسين زين، كافة العاملين على نقل وإخراج المباريات بالتزام الحيادية والدقة في نقل وبث المباريات، كما انتهت الهيئة من كافة التجهيزات الفنية والبشرية للقيام بالتغطية الإعلامية للبطولة باستخدام أحدث التقنيات من كاميرات HD، وسيارات البث وأطقم التغطية لكافة مباريات الدورى.

وشدد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على أنه أعطى تعليماته بضرورة التزام كافة القائمين بالتغطية، بالضوابط والمعايير المهنية التى تحقق التوازن والحيادية وتجنب كافة أشكال التعصب التى ننبذها جميعاً، مشيرًا إلى دور الهيئة الوطنية للإعلام التربوي والتوعوي في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية وعدم بث روح الكراهية والفتن بين أفراد المجتمع وأبناء الوطن الواحد، وإشاعة روح المحبة والإخاء وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو فى آراء ضيوف البرامج المختلفة، وأن تلك الأهداف يتم تنفيذها من خلال البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام التى تلتزم بكافة ضوابط ومعايير المهنة من الحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي المقدم للجماهير وتغطية الأحداث الرياضية المختلفة.

ووجهت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون محمد إبراهيم، والمشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى إبراهيم مبارك، بضرورة التزام جميع المخرجين والفنيين بالحيادية والتوازن والمهنية في نقل المباريات وأيضًا الدقة في نقل الصورة والإعادات بصورة تضمن خروج المباريات بأفضل شكل ممكن.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن البطولة سيشترك في إخراجها 15 مخرجًا و8 مساعدين إخراج، حيث يقومون بإخراج 306 مباراة، 170 منهم داخل القاهرة و136 خارج القاهرة، لافتًا إلى أن المخرج هشام عبد الودود هو المكلف بإخراج مباراة افتتاح الدوري بين فريقي إنبي وأسوان.

ولفت المصدر إلى أن الهيئة قامت بتوفير كافة الإمكانيات الفنية لمساعدة المخرجين على الخروج بالمباريات بأفضل صورة ممكنة، كما سيتم اعتماد بث المباريات بجودة HD، حتى بحيث يكون إخراج البطولة متميزًا.

يأتي هذا فيما تلقى التليفزيون، خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتعديل مكان مباراة المقاولون والزمالك في الأسبوع الأول للدوري، والمقرر إقامتها غدًا، حيث وصل التليفزيون الخطاب أمس للإفادة بتغيير مكان المباراة من ستاد السويس إلى ستاد الكلية الحربية في الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن تقام بدون جمهور.