شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 900 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة القومية للمياه والصرف الصحى بالبحر الأحمر من الاستعدادات الخاصة لبدء التشغيل التجريبي لأكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي في المنطقة بطاقة ٩٠ ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة اجمالية ب ٩٠٠ مليون جنيه وتم إنشاؤها على مدار ٣ سنوات وتستوعب المحطة مدينة الغردقة حتى عام ٢٠٥٢ وتقوم بمعالجة 150 ألف متر مياه معالجة يوميا منها 90 ألف متر كمرحلة أولى، وذلك ضمن رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمحافظة التي كانت تعانى منها مدينة الغردقة منذ سنوات حيث تصل مياه الصرف الصحي إلى المحطة من خلال خطوط منها إلى المصافى ثم إلى أحواض التهوية ثم أحواض الترسيب وبعدها يتم فلترتها وإضافة الكلور لها ثم ضخ المياه داخل خط مواسير يبلغ طوله 15 كيلو متر لتوزيعها لمصادرها الأخيرة «الغابة الشجرية».

واكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة المياه بالبحر الاحمر، ان مياه الصرف الصحى المعالجة من خلال محطة المياه الضخمة بالغردقة صالحة لزراعة الأشجار غير المثمرة والمنتجة للأخشاب وأشجار الزينة، وسيتم تقسيم المياه إلى 3 أقسام، الجزء الأول سيتم زراعة غابة شجرية تصل مساحتها لــ 3 آلاف فدان بصحراء الغردقة، والجزء الثانى يتم بها زراعة الأشجار المتواجدة حول مطار الغردقة الدولي، واخرى سيتم بيعها لمنطقة الجونة السياحية.

فيما طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعمل تقرير أسبوعي يوضح سير الأعمال بمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، كما أصدر تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببدء التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة بمدينة الغردقة للوقوف على سير العمل بها.