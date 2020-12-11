شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتابع رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة بـ«ابني بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أعمال رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة «ابني بييتك» تحت إشراف المهندس نبيل نسيم نائب رئيس الجهاز. فيما تجرى أعمال الرصف بالمنطقة (خ ) بالحي الخامس، فضلا عن البدء في تجهيز طرق الحي الثالث تمهيداُ لأعمال الرصف. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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